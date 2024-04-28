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        Şanlıurfaspor-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 yenilen ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:11 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:11
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        Şanlıurfaspor-Eyüpspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 yenilen ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

        Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

        Rakiplerinin rehavete kapılmadan iyi mücadele ettiğini anlatan Arslan, "Maçta geriye düştükten sonra çok pozisyona girdik, atabilsek iyi olurdu. Ama önemli silahları var rakibin. Puan tablosuna baktığımızda hayati 2 maç kaldı. Hatta son maça bile kalabilir durumumuz. İnşallah gelecek hafta yenerek son maça durumumuzu bırakmayız. Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var. Bu bizim tek başına takımla kaldıracağımız yük değil." diye konuştu.

        Arslan, sahanın zemininden kaynaklı sıkıntılar nedeniyle bazı futbolcularının sakatlıkla karşı karşıya kaldığına da değindi.

        - Eyüpspor cephesi

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Şampiyonluklarını garantiledikleri bir maça rahat ve avantajlı çıktıklarını anlatan Yavaş, bazen rahatlığın eksikliklere de neden olabildiğini ifade etti.

        Hedeflerine ulaşmalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan Yavaş, "Bugün oyuncularımız maçın başından sonuna kadar taktiklerimizi sahaya yansıttı. Oyun disiplininden kopmadık. Kazanmak için geldiğimiz maçtan galibiyetle dönmenin sevincini yaşıyoruz. Son 5 hafta kala hedefimize ulaştık. Kalan bütün maçlarımızı da kazanarak ligden çıkmak belki elimizde olsa rekor kırarak çıkabilecektik. Şanlıurfaspor'da son dönemde iyi performans gösteriyor, kalan maçlarda rakibimize başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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