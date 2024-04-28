Şanlıurfaspor-Eyüpspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 yenilen ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Rakiplerinin rehavete kapılmadan iyi mücadele ettiğini anlatan Arslan, "Maçta geriye düştükten sonra çok pozisyona girdik, atabilsek iyi olurdu. Ama önemli silahları var rakibin. Puan tablosuna baktığımızda hayati 2 maç kaldı. Hatta son maça bile kalabilir durumumuz. İnşallah gelecek hafta yenerek son maça durumumuzu bırakmayız. Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var. Bu bizim tek başına takımla kaldıracağımız yük değil." diye konuştu.