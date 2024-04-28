Şanlıurfaspor - Eyüpspor: 1-3
STAT: Şanlıurfa GAP HAKEMLER: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Terece ŞANLIURFASPOR: Muhammed Alperen Uysal - Semih Karadeniz, Coelho, Mehmet Yiğit, Barış Gök, İshak Çakmak (Dk.
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Terece
ŞANLIURFASPOR: Muhammed Alperen Uysal - Semih Karadeniz, Coelho, Mehmet Yiğit, Barış Gök, İshak Çakmak (Dk. 81 Muhammed Kiprit), Adem Eren Kabak (Dk. 45 Emre Gültekin), Dening (Dk. 45 Aldair), Begic (Dk. 74 Landel), Harris (Dk. 81 Barış Ekincier), Paixao
EYÜPSPOR: Berke Özer - Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Ömer Bayram (Dk. 58 Tugay Kaçar), Melih Kabasakal, Taşkın İlter (Dk. 58 Fredy), Caner Erkin (Dk. 77 Berkay Kumlu), Seslar (Dk. 69 Regattin), Ampem, Thuram (Dk. 58 Bruno)
GOLLER: (P) Dk. 48 Paixao (Şanlıurfaspor) Dk. 23 ve 41 Caner Erkin, Dk. 73 Bruno (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Coelho (Şanlıurfaspor), Caner Erkin (Eyüpspor)
1'nci Lig'in 32’nci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’a 3-1 mağlup oldu.
23 'üncü dakikada Thuram'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Caner Erkin güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
41'inci dakikada Ampem'in ara pasıyla buluşan Caner Erkin'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
48’inci dakikada Şanlıurfaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Paixao topu ağlara buluşturdu: 1-2.
73'üncü dakikada Ampem'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Bruno sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-3.
Karşılaşmayı konuk ekip Eyüpspor 3-1 kazandı.
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