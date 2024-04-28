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        Şanlıurfa'da, tandıra dökülen benzin yangına yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde tandırda ekmek yapımı sırasında çocukların yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu çıkan yangında Sebahat Nibak (48) öldü, gelini Emine Nibak (27) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:53 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:15
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        Şanlıurfa'da, tandıra dökülen benzin yangına yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde tandırda ekmek yapımı sırasında çocukların yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu çıkan yangında Sebahat Nibak (48) öldü, gelini Emine Nibak (27) ise ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Hilvan’a bağlı Dindek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sebahat Nibak ile gelini Emine Nibak tandırda ekmek yaptıkları sırada yanlarına gelen ailenin çocuklarının yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu tandır bir anda parladı ve yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan anne ve gelini mahalle sakinleri tarafından güçlükle çıkarıldı ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Sebahat Nibak, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi; ağır yaralanan gelininin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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