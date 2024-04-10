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        Bakan Güler, Şanlıurfa'da bayram namazını kıldı

        MİLLİSavunma Bakanı Yaşar Güler, Şanlıurfa'da bayram namazı kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:10
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        Bakan Güler, Şanlıurfa'da bayram namazını kıldı
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        MİLLİSavunma Bakanı Yaşar Güler, Şanlıurfa'da bayram namazı kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile sabah saatlerinde Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gitti. Buradaki Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Güler ve komutanlar, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra Güler ile komutanlar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçerek Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda 20'nci Zırhlı Tugay ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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