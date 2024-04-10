Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 20:49 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Emir Lütfü K'nin (23) kullandığı 68 ACG 150 plakalı hafif ticari araç, kırsal Karpuzcu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki otomobil ile motosiklet çarpıştı: 10 yaralı
        İki otomobil ile motosiklet çarpıştı: 10 yaralı
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        AB'nin yeni göç ve iltica kurallarını içeren anlaşma kabul edildi
        AB'nin yeni göç ve iltica kurallarını içeren anlaşma kabul edildi
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Şanlıurfaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Şanlıurfa'da, tekstil fabrikasında yangın
        Şanlıurfa'da, tekstil fabrikasında yangın
        GÜNCELLEME - 3 Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - 3 Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - 2 Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altın...
        GÜNCELLEME - 2 Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı