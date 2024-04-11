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        Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

        ŞANLIURFA'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Şahin (16) öldü, arkasında oturan arkadaşı Mehmet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:45
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        Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı
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        ŞANLIURFA'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Şahin (16) öldü, arkasında oturan arkadaşı Mehmet Y., yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Külünçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İmam U.'nun kullandığı 34 EB 7514 plakalı otomobil ile Ömer Şahin yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Şahin ve arkasında oturan arkadaşı Mehmet Y., yola savrulup yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ömer Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenilirken, otomobil sürücüsü İmam U. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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