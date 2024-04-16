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        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:58
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        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Haçım Karaca (24) idaresindeki 59 TM 100 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde Abdullah Aslantaş (25) yönetimindeki 06 DOY 733 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Baran Karaca (19), Medeni Aslantaş (23), Emrah Aslantaş (31), Ümran Aslantaş (25), Bilal Özdemir (34) ve Recep Yıltaş (25) yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Haçım ve Baran Karaca kurtarılamadı.

        Hayati tehlikeleri bulunan Medeni, Emrah ve Ümran Aslantaş ile Bilal Özdemir ve Recep Yıltaş, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa il merkezindeki başka hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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