Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Hayati tehlikeleri bulunan Medeni, Emrah ve Ümran Aslantaş ile Bilal Özdemir ve Recep Yıltaş, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa il merkezindeki başka hastaneye sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Baran Karaca (19), Medeni Aslantaş (23), Emrah Aslantaş (31), Ümran Aslantaş (25), Bilal Özdemir (34) ve Recep Yıltaş (25) yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.