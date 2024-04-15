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        Halfeti'de tur tekneleri çarpıştı; kaza anı kamerada

        ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:20
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        Halfeti'de tur tekneleri çarpıştı; kaza anı kamerada
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        ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı. Yolcuların tedirginlik yaşadığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza, Ramazan Bayramı'nın son gününde, Halfeti-Rumkale arasındaki Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre üzerinde yolcuların olduğu iki tekne gezinti sırasında çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, ön bölümünde hasar olan tekneler turu tamamlamak için yoluna devam etti. Kaza sırasında, teknedeki yolculardan birinin, cep telefonuyla bölgenin doğal güzelliklerini kaydederken, kendilerine doğru gelen tekneyi fark edip, bağırarak uyarıda bulunduğu anlar da kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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