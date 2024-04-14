Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:23 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Haşim Andiç yönetimindeki 01 YN 693 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek kara yolunun 23. kilometresinde Muzaffer Genç idaresindeki 63 AHR 993 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Mülkiye Genç ile İbrahim Andiç yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gümrükten geçti!
        Gümrükten geçti!
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçının ardından
        Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor – Bandırmaspor: 1-1
        Şanlıurfaspor – Bandırmaspor: 1-1
        Vali Şıldak: Bayramda Şanlıurfa'da turizm patlaması yaşandı
        Vali Şıldak: Bayramda Şanlıurfa'da turizm patlaması yaşandı
        Göbeklitepe, bayram tatilinde 55 bin 573 ziyaretçiyi ağırladı
        Göbeklitepe, bayram tatilinde 55 bin 573 ziyaretçiyi ağırladı
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan sürücülere uyarı
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan sürücülere uyarı