Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haşim Andiç yönetimindeki 01 YN 693 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek kara yolunun 23. kilometresinde Muzaffer Genç idaresindeki 63 AHR 993 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Mülkiye Genç ile İbrahim Andiç yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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