Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Takımımı tebrik ediyorum zor bir maçtan puanla ayrıldık." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sıcak bir havada gündüz saatinde zorlu bir maça çıktıklarını söyledi.

İki takımın da oyuncu kalitesini sahaya yansıttığını vurgulayan Arslan, "Lig'in önemli ve başarılı bir takımıyla oynadık. Biz de rakipte pozisyonlar buldu. Zaman zaman biz, zaman zaman onlar iyi oynadı. Mücadele hırsımız bizim açımızdan önemli. Bizim bu seneyi kurtarmamız lazım. Bulunduğumuz tablo şükürler olsun iyidir. Bazı eksikliklerimiz var, alternatifler üzerinde duruyoruz. Takımımı tebrik ediyorum zor bir maçtan puanla ayrıldık." diye konuştu.