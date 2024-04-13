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        Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:47
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        Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Ligde kalma mücadelesi veren ve son 3 maçını kazanan Şanlıurfaspor, 33 puanla 13. sırada bulunuyor. Play-off mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

        Ligin ilk yarısında Bandırma'da oynanan mücadele, Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

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