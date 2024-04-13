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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan sürücülere uyarı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bayram tatili sonrası memleketlerine gidecek vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:46
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan sürücülere uyarı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bayram tatili sonrası memleketlerine gidecek vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.

        Vali Şıldak, açıklamasında, il genelinde Ramazan Bayramı'nın huzur ortamında yaşanması için polis ve jandarma ekiplerinin denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

        Bayram tatili dönüşündeki vatandaşlara seslenen Şıldak, "Dönüş yolunda trafikte dikkatli olalım. Bayram tatilinde Şanlıurfa'da trafik kazalarında malesef 5 vatandaşımızı kaybettik, 152 vatandaşımız da yaralandı. Daha fazla acı yaşamamak için lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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