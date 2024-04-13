Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan sürücülere uyarı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bayram tatili sonrası memleketlerine gidecek vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bayram tatili sonrası memleketlerine gidecek vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.
Vali Şıldak, açıklamasında, il genelinde Ramazan Bayramı'nın huzur ortamında yaşanması için polis ve jandarma ekiplerinin denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Bayram tatili dönüşündeki vatandaşlara seslenen Şıldak, "Dönüş yolunda trafikte dikkatli olalım. Bayram tatilinde Şanlıurfa'da trafik kazalarında malesef 5 vatandaşımızı kaybettik, 152 vatandaşımız da yaralandı. Daha fazla acı yaşamamak için lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.
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