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        Şanlıurfa'da otomobil 4 yayaya çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yayadan biri yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:19 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:19
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        Şanlıurfa'da otomobil 4 yayaya çarptı, bir kişi hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yayadan biri yaşamını yitirdi.

        A.Ç. (32) idaresindeki 72 ABC 651 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Yedikuyu Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız (52), Ahmet (10), İsa (8) ve Serdar Canpolatlı'ya (4) çarptı.

        Ağır yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İsa Canpolatlı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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