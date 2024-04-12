Şanlıurfa'da otomobil 4 yayaya çarptı, bir kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yayadan biri yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yayadan biri yaşamını yitirdi.
A.Ç. (32) idaresindeki 72 ABC 651 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Yedikuyu Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız (52), Ahmet (10), İsa (8) ve Serdar Canpolatlı'ya (4) çarptı.
Ağır yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsa Canpolatlı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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