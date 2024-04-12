Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde dereye giren Fevzi Güçtemur (13) boğuldu.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte dereye giren Fevzi Güçtemur, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, su altı polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Derede arama yapan ekipler, bir süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. Dereden çıkarılan çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.