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        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dereye giren Fevzi Güçtemur (13) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:25 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:30
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        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
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        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde dereye giren Fevzi Güçtemur (13) boğuldu.

        Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte dereye giren Fevzi Güçtemur, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, su altı polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Derede arama yapan ekipler, bir süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. Dereden çıkarılan çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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