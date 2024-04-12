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        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:07
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        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu.

        Hürriyet Mahallesi'nden geçen Curcup deresine giren çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, 15 yaşlarında bir erkek çocuğunun cesedine ulaşıldı. Ceset kimlik tespiti için Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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