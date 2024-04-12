Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu

Bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, 15 yaşlarında bir erkek çocuğunun cesedine ulaşıldı. Ceset kimlik tespiti için Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi'nden geçen Curcup deresine giren çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.