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        Şanlıurfaspor – Bandırmaspor: 1-1

        STAT:Şanlıurfa GAPHAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Şenol Bektaş ŞANLIURFASPOR: Alperen- Semih Karadeniz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:10 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:15
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        Şanlıurfaspor – Bandırmaspor: 1-1
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        STAT:Şanlıurfa GAP

        HAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Şenol Bektaş

        ŞANLIURFASPOR: Alperen- Semih Karadeniz (Dk. 46 Tolga Ünlü), Diogo Alexis, Mehmet Yiğit (Dk. 46 Raymond), Ümit, Barış Gök, İshak, Begiç (Dk. 67 Lucien), Adem (Dk. 83 Cumali), Fernando Emanuel (Dk. 57 Aldair Adulai), Paixao

        BADIRMASPOR: Zafer - Rahmetullah, Edson Andre, Sergen, Emre Batuhan, Edson, Mehmet Özcan (Dk. 83 Emirhan), Levent, Cebio Soukou (Dk. 74 Metahan), Marvin Ladji (Dk. 74 Mustafa), Marc (Dk. 83 Doğan), Moussa Kalilou

        GOLLER: Dk. 51 Paixao (P) (Şanlıurfaspor) - Dk. 37 Soukou (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Fernando Emanuel, Semih Karadeniz, Tolga Ünlü, (Şanlıurfaspor) - Emre Batuhan, Marvin Ladji, Moussa Kalilou, (Bandırmaspor)

        1'nci Lig'in 30’uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        37'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Rahmetullah’ın pasında kale önünde topla buluşan, Cebio Soukou güzel bir vuruşla meşişn yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

        51’inci dakikada ev sahibi ekipte kazanılan penaltı atışında topun başına Paixao geçti. Tecrübeli oyuncu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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