Şanlıurfaspor – Bandırmaspor: 1-1
STAT:Şanlıurfa GAPHAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Şenol Bektaş ŞANLIURFASPOR: Alperen- Semih Karadeniz (Dk.
STAT:Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Şenol Bektaş
ŞANLIURFASPOR: Alperen- Semih Karadeniz (Dk. 46 Tolga Ünlü), Diogo Alexis, Mehmet Yiğit (Dk. 46 Raymond), Ümit, Barış Gök, İshak, Begiç (Dk. 67 Lucien), Adem (Dk. 83 Cumali), Fernando Emanuel (Dk. 57 Aldair Adulai), Paixao
BADIRMASPOR: Zafer - Rahmetullah, Edson Andre, Sergen, Emre Batuhan, Edson, Mehmet Özcan (Dk. 83 Emirhan), Levent, Cebio Soukou (Dk. 74 Metahan), Marvin Ladji (Dk. 74 Mustafa), Marc (Dk. 83 Doğan), Moussa Kalilou
GOLLER: Dk. 51 Paixao (P) (Şanlıurfaspor) - Dk. 37 Soukou (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Fernando Emanuel, Semih Karadeniz, Tolga Ünlü, (Şanlıurfaspor) - Emre Batuhan, Marvin Ladji, Moussa Kalilou, (Bandırmaspor)
1'nci Lig'in 30’uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
37'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Rahmetullah’ın pasında kale önünde topla buluşan, Cebio Soukou güzel bir vuruşla meşişn yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
51’inci dakikada ev sahibi ekipte kazanılan penaltı atışında topun başına Paixao geçti. Tecrübeli oyuncu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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