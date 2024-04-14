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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:30 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:30
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Şenol Bektaş

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak (Dk. 83 Cumaali Bişi) Mehmet Yiğit, Ümit Kurt , Barış Gök, İshak Çakmak, Begic (Dk. 67 Landel), Adem Eren Kabak, Dening (Dk. 58 Balde), Paixao

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Rahmetullah Berişbek, Emre Batuhan Adıgüzel, Sitoe, Sergen Piçinciol, Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan, Gakpa (Dk. 73 Metehan), Soukou (Dk. 78 Mustafa Çeçenoğlu) Marc,

        Goller: Dk. 37 Soukou (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 52 Paixao (Penaltıdan) (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Emre Batuhan Adıgül, Dk. 69 Gakpa (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 29 Dening Dk. 31 Semih Karadeniz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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