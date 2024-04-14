Stat:11Nisan
Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Şenol Bektaş
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak (Dk. 83 Cumaali Bişi) Mehmet Yiğit, Ümit Kurt , Barış Gök, İshak Çakmak, Begic (Dk. 67 Landel), Adem Eren Kabak, Dening (Dk. 58 Balde), Paixao
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Rahmetullah Berişbek, Emre Batuhan Adıgüzel, Sitoe, Sergen Piçinciol, Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan, Gakpa (Dk. 73 Metehan), Soukou (Dk. 78 Mustafa Çeçenoğlu) Marc,
Goller: Dk. 37 Soukou (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 52 Paixao (Penaltıdan) (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Emre Batuhan Adıgül, Dk. 69 Gakpa (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 29 Dening Dk. 31 Semih Karadeniz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
ŞANLIURFA
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