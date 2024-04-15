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        Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 44 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:40 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:40
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        Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 44 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

        Sarayaltı Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Eyüp Durusoy'un (44) evinin tuvaletinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Durusoy'un öldüğü tespit edildi.

        Durusoy'un cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.

        Durusoy'un düğünlerde müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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