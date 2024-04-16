Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Polisin 2 operasyon gerçekleştirdiğini aktaran Şıldak, 3 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 50 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonlarda 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucu kullanımı ve satışına fırsat vermediklerini belirtti.

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