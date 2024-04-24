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        Şanlıurfa'da gölete giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:56
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        Şanlıurfa'da gölete giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Siverek-Karacadağ yolu 2. kilometresi yakınlarındaki gölete giren Mehmet Kaan İpeksatan (11) ve Ahmet Harun Güneş (11) balçığa battı.

        Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredekiler tarafından çıkarılan çocuklar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan İpeksatan ve Güneş, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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