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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:31
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Viranşehir'de emniyet tarafından başarılı operasyon yapıldığını belirtti.

        Suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için güvenlik birimlerinin aralıksız çalıştığını vurgulayan Şıldak, 2 evde yapılan aramada 591,35 gram esrar, 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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