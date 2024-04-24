Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için güvenlik birimlerinin aralıksız çalıştığını vurgulayan Şıldak, 2 evde yapılan aramada 591,35 gram esrar, 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Viranşehir'de emniyet tarafından başarılı operasyon yapıldığını belirtti.

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