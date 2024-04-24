Ankaragücü - Beşiktaş maçı yazar yorumları

"BİZ BU MAÇI NEDEN İZLEDİK?"

Cem Dizdar/Fanatik: "Maçın ikinci devresinde de oyun farklı değildi. Futbol oynar gibi yapan iki takım baştan beri yaptıkları gibi halen oyalanıyordu! Nedense futbola yerine anlamsız bir ‘’bilek güreşi’’ izleyip durduk adeta... Öyle bir maç ki, ‘’Hiçbir şey yapmamaya yemin etmiş iki takımın karşılaşması’’ misali... Bekledik durduk belki bir şey olur diye? Olmadı!.. Futbola benzeyen bir oyuna baka kaldık öylece. Pozisyon yok ama hepimiz yine bakıp durduk olan bitene... Kısacası pek bir şey olmadı. Peki ama neden o kadar para harcandı, neden ‘’takım çürüdü’’ , neden biz bu maçı izledik ve neden?"