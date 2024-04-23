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        Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Şanlıurfa'nın Suruç, Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:18
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        Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç, Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma programı düzenlendi.

        Ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteri ve çeşitli oyunlar sergilendi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

        Törene, Vali Yardımcısı ve Suruç Kaymakam Vekili Ahmet Fatih Sungur, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Faruk Cesur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Halfeti ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Öğrenciler, folklor gösterisi sergiledi.

        Programa, Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Müslüm Kandamar, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Şamil Sağdıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fırat Temel, İlçe Emniyet Müdürü Seydullah Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Müslüm Yıldırım, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Ceylanpınar'da da İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlama töreni Atatürk İlkokulu'nda devam etti.

        Öğrencilerin hazırladıkları gösteri ve çeşitli oyunlar ilgi gördü.

        Tören okunan şiir ve oynanan oyunların ardından son buldu.

        Programa, İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkan Vekili Yusuf Kuruldu, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Furkan Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim, İlçe Emniyet Müdür Vekili Arkın Aydın, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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