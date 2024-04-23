Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ceylanpınar'da da İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlama töreni Atatürk İlkokulu'nda devam etti.

Halfeti ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Törene, Vali Yardımcısı ve Suruç Kaymakam Vekili Ahmet Fatih Sungur, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Faruk Cesur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteri ve çeşitli oyunlar sergilendi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şanlıurfa'nın Suruç, Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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