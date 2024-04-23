Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan İki Ağız Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan Ömer Faruk Yaşuk (7) için arama çalışması başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarında geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Yaşuk'un cesedi bulundu.
Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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