Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Yaşuk'un cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan İki Ağız Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan Ömer Faruk Yaşuk (7) için arama çalışması başlatıldı.

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