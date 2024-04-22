Parktaki ağacı yakmaya kalkıştı

ŞANLIURFA’da millet bahçesinde palmiye ağacını çakmakla yakmaya çalışan çocuk, görevliler tarafından engellendi. Ağaçtaki küçük çaplı yangın ise çevredekiler tarafından suya söndürüldü.

Eyyübiye Mahallesi’ndeki millet bahçesinde 14 yaşlarındaki bir çocuk cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verdi. Ağaçtan çıkan dumanları gören park görevlisi, çocuğu yakaladı. Görevli daha sonra yardım istediği çevredekilerle birlikte müdahale edip alevleri söndürdü. Vatandaşların tepki gösterdiği çocuk, bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar ise parktakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.