Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü

        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınama amacıyla "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde toplanan çok sayıda kişi Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Behçet Atilla, burada yaptığı açıklamada, Filistin'i özgür oluncaya kadar unutmayacaklarını söyledi.

        Yaklaşık 7 aydır tüm insanlığın gözü önünde acımasızca bir soykırım yaşandığına dikkati çeken Atilla, şunları kaydetti:

        "Sözde medeni dünyanın desteği ve himayesiyle bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırımı yapılmadan Gazze'de dünya tarihinin en kanlı, acımasız katliamı yapılıyor. Yüzyıldan beri akla hayale gelebilecek her türlü mezalime maruz kalmış mazlum Filistin halkının yaşadığı acılar, katliamlar, sürgünler insanlık tarihinin en karanlık sayfalarını oluşturuyor. Aylardır soykırımın yaşandığı Gazze'de, insanlık düşmanı katil İsrail, azgın Batılı, Doğulu sömürgeci, kapitalist güç odaklarının desteğiyle dünyanın gözleri önünde 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'yi binlerce ton bombayla yerle bir etti."

        Atilla, Filistinliler için toplanan yardımların da önümüzdeki günlerde yola çıkacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Kaldığı konteynerde çıkan yangında öldü
        Kaldığı konteynerde çıkan yangında öldü
        Şanlıurfa'da bağdaki konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da bağdaki konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü
        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü
        Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi öldü
        Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi öldü