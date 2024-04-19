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        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:06
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        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa’da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        İ.K. yönetimindeki 80 ACV 310 plakalı hafif ticari araç, Akabe Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen 42 yaşındaki Mehmet Ziya Oktay’a çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Oktay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Oktay’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerince sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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