Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İ.K. yönetimindeki 80 ACV 310 plakalı hafif ticari araç, Akabe Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen 42 yaşındaki Mehmet Ziya Oktay’a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Oktay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Oktay’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince sürücü gözaltına alındı.
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