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        Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçında galibiyet hedefliyor

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçta galibiyet hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:01
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        Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçında galibiyet hedefliyor
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçta galibiyet hedefliyor.

        Takım kaptanı Marco Paixao, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına, özellikle sezonun ikinci yarısında sarı-yeşilli ekibin iyi bir performans yakaladığını söyledi.

        Gol krallığı yarışında attığı 12 golle 4. sırada bulunan Paixao, gollerini sürdürmek istediğini dile getirdi.

        Bodrum FK maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını vurgulayan Portekizli golcü, "Biz çok iyi gidiyoruz. Benim goller de iyi. Takımımız şimdi çok daha iyi, önce biraz baskı ve stres vardı üzerimizde. Şimdi daha pozitifiz, güzel bir enerji yakaladık. İyi gidiyor, devam edeceğiz. Bodrum FK karşısında galibiyet bekliyoruz. Bizim takımın yüzde 100 üç puana ihtiyacı var, çok önemli bir maç. Herkes iş birliği yapıyor. Atmosfer çok iyi, taraftarımız iyi destek veriyor. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        - Antrenmandan notlar

        Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.

        Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ve top çalışmasıyla tamamlandı.

        Şanlıurfaspor, yarın maç için Bodrum'a hareket edecek.

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