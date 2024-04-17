Şanlıurfa'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Ulucami Mahallesi'nde elinde beze sarılı televizyon bulunan şüpheli S.M'yi durdurdu.
Ekiplerce yapılan araştırmada televizyonun başka bir ikametten çalındığı tespit edildi.
Gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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