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        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:15 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:15
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        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Ulucami Mahallesi'nde elinde beze sarılı televizyon bulunan şüpheli S.M'yi durdurdu.

        ​​​​​​​Ekiplerce yapılan araştırmada televizyonun başka bir ikametten çalındığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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