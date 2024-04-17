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        Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde ağırladığı 60 bini aşkın ziyaretçisiyle turizmcilerin 2024 yılı umutlarını artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:14
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        Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
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        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde ağırladığı 60 bini aşkın ziyaretçisiyle turizmcilerin 2024 yılı umutlarını artırdı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından tarihi ören yeri, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

        Aradan geçen 5 yıllık sürede 2,5 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise ziyaretçi rekoru kırarak 60 bini aşkın konuk ağırladı.

        Şanlıurfa turizminin lokomotifi konumundaki tarihi ören yeri, bayramı tatilindeki ziyaretçi sayısıyla sektör paydaşlarının gelecek döneme dair umutlarını yeşertti.

        - Turizmcileri sevindiriyor

        Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı ve Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Canbek, AA muhabirine, havaların iyi gitmesi ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bölge genelinde ciddi bir turizm hareketliliğinin yaşandığını söyledi.

        Göbeklitepe'nin yerli yabancı herkesin uğramak istediği mekanların başında geldiğini vurgulayan Canbek, tarihi ören yerine olan ilginin artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

        Dikkat çekici düzeyde turizm hareketliliğinin olduğunu vurgulayan Canbek, "Sezona güzel başladık, bölgemize yoğun bir talep oldu. Göbeklitepe, keşfinden bu yana ilk defa rekor bir taleple bu tatili geçirdi. Bu yoğunluk umarım sezonumuzu güzel bir şekilde devam ettirir. Biz seyahat acenteleri bu durumdan çok memnunuz. Çünkü hem Şanlıurfa esnafı kazanıyor, hem acentelerimiz kazanıyor. Yoğunluk bizi sevindiriyor, turizm paydaşlarımızın esnafımızın yüzü gülüyor. 2024 yılının güzel geçeceğine eminiz." diye konuştu.

        - Artan ilgi sevindirdi

        Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban da turizm sezonuna iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

        Göbeklitepe'ye artan ilginin herkesi sevindirdiğini belirten Çoban, şöyle devam etti:

        "Özellikle bayramda Göbeklitepe 60 bine varan bir ziyaretçi sayısına ulaştı. Bazı günler neredeyse burada günlük 15 bine varan bir ziyaretçimiz oldu. Göbeklitepe kendi rekorunu kırdı, bu da bize 2024 yılı için çok daha umutlandırdı. Bu rekorun şöyle bir özelliği de var, halen Göbeklitepe'yi görmemiş insanlarda bile bu rekor sayesinde Göbeklitepe'ye gitmeliyim iştiyakını uyandırıyor. Turizm sezonuna hemen rekorla başlamak çok muhteşem oldu. Hem Şanlıurfa için hem Göbeklitepe için büyük bir umut. 2024 yılı için 1,5 milyon ziyaretçi hedefimiz vardı, inşallah öyle görünüyor ki 2 milyona yakın bir ziyaretçi rakamıyla 2024'ü tamamlayacağız. Bu rekor bize bu umudu, bu iştiyakı verdi."

        - Ziyaretçiler memnun

        Göbeklitepe'yi gezen İtalyan turist Oliver Caspar da ilk kez Türkiye'ye geldiğini anlattı.

        Tarihi ören yeri hakkında bilgi sahibi olduğunu, bölgeyi hayranlıkla gezdiğini belirten Caspar, "Çok özel bir yere geldiğim için çok mutluyum. İlk defa Türkiye'ye geldim. Türkiye'de de ilk kez Şanlıurfa'yı ziyaret ediyorum." dedi.

        Kahramanmaraşlı Bayram Kumluca ise akrabalarıyla beraber Göbeklitepe'ye geldiğini dile getirerek tarihi ören yerini çok beğendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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