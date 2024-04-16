Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Antrenmanda Teksüt Bandırmaspor maçında forma giyen futbolcular ayrı çalıştı.
Şanlıurfaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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