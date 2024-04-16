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        Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:21 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:21
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        Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Abdülkadir Uysal (16) idaresindeki 63 YF 042 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Çamlıdere mevkisinde Mehmet Ö'nün kullandığı 73 SG 508 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uysal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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