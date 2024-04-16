Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Abdülkadir Uysal (16) idaresindeki 63 YF 042 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Çamlıdere mevkisinde Mehmet Ö'nün kullandığı 73 SG 508 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uysal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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