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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:36
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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

        Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.

        Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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