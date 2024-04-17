Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.