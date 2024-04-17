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        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:03
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        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 34 FAM 72 plakalı otomobil ile 63 YY 691 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.

        Kazada, otomobillerdeki A.G. (22), S.Ç.K. (30), G.Ç. (1), Y.K. (65), T.Ç. (4), M.G. (28) ile İ.T. (35) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki T.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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