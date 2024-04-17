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        Şanlıurfa'da ortaokul öğrencilerinden "kardeş okula" kırtasiye desteği

        Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu öğrencileri, "kardeş okul" olarak seçtikleri Kızlar İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek kırtasiye desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:10
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        Şanlıurfa'da ortaokul öğrencilerinden "kardeş okula" kırtasiye desteği
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        Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu öğrencileri, "kardeş okul" olarak seçtikleri Kızlar İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek kırtasiye desteğinde bulundu.

        Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu Müdürü Hasan Sarraoğlu ve öğrencileri, "Paylaştıkça çoğalırız" sloganı ile kardeş okul olarak seçtikleri Kızlar ilkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, kitap, defter, kalem, silgi, açacak gibi çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti.

        Sarraoğlu, bu tür projelerin güçlü bir eğitim ailesi oluşturmak adına öncü olacağını düşündüğünü belirterek, sürecin devamında öğrenci yararına yapılacak çeşitli projelerle eğitime destek olacaklarını kaydetti.

        Kızlar Ortaokulu Müdürü Sabri Doğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu Müdürü ve öğrencilerine teşekkür etti.

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