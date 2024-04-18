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        Göbeklitepe'de sıra gecesi etkinliği düzenlendi

        Şanlıurfa'da bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de sıra gecesi etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:37
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        Göbeklitepe'de sıra gecesi etkinliği düzenlendi
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        Şanlıurfa'da bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de sıra gecesi etkinliği yapıldı.

        Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi ören yerinde program düzenlendi.

        Bu kapsamda "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Urfa Ahengi Müzik Topluluğu, ören yerindeki amfi tiyatroda sıra gecesi etkinliği icra etti.

        Tarihi mekanı gezmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, ekibin söylediği türkülere eşlik edip halay çekti.

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