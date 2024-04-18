Göbeklitepe'de sıra gecesi etkinliği düzenlendi

Tarihi mekanı gezmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, ekibin söylediği türkülere eşlik edip halay çekti.

Bu kapsamda "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi ören yerinde program düzenlendi.

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