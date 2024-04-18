Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulundaki bir erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı.
Öğrencinin nefes alamadığını fark eden okul müdürü Mehmet Macar, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.