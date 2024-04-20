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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:42
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ö'nün üstünde, iş yerin ve evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 112 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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