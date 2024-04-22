Şanlıurfaspor, Bodrum deplasmanında "kritik anlarda hata yaptı"

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK'ye deplasmanda 2-1 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, kritik pozisyonlarda hata yapıp mağlup olduklarını söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum deplasmanında sıcak bir havada zorlu bir maça çıktıklarını hatırlattı.

Her takımın hedefi olduğunu anlatan Arslan, 5 oyuncudan yoksun çıktıkları maçtan istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Kritik pozisyonlarda hata yaptıklarını vurgulayan Arslan, "Futbolda mücadele sürüyor. Biz, büyük bir şehri temsil ediyoruz, yalnız bırakılmamamız gerekiyor. Biz temsil için sonuna kadar savaşıyoruz ama takımın maddi ve manevi biraz daha desteğe ihtiyacı var. Biz gerekenleri yapıyoruz. Haftaya Allah'ın izniyle kazanırız, daha avantajlı konuma geçeriz." diye konuştu.