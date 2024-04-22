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        Karaköprü Belediyespor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek

        TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Karaköprü Belediyespor'da, tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e çıkmanın gururu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:03 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:03
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        Karaköprü Belediyespor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek
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        TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Karaköprü Belediyespor'da, tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e çıkmanın gururu yaşıyor.

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 1986 yılında kurulan takım, 1999-2000 sezonundan itibaren şimdiki adıyla mücadele etmeye başladı. Profesyonel liglere 10 yıl önce Bölgesel Amatör Lig ile giriş yapan Şanlıurfa ekibi, 2017 yılında 3. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

        Karaköprü temsilcisi, geçen yıl play-off maçlarında kaybettiği 2. Lig biletini için bu sezon daha iddialı hazırlandı. Lig’de 4. haftadan itibaren oturduğu liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan kırmızı-siyahlı ekip, ligin bitimine bir hafta kala seyircisinin önünde şampiyonluğunu ilan etme başarısını gösterdi.

        - Teknik Direktör Durmuş: "Bundan sonrası daha iyi olacak"

        Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Besim Durmuş, AA muhabirine, şampiyonluk dolayısıyla büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi.

        Yaklaşık 2,5 sezondur takımın başında olduğunu ve istikrarlı bir şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Durmuş, şöyle devam etti:

        "Aslına bakarsak bugün geç kalınmış bir şampiyonluk yaşıyoruz. Daha önce de bu şampiyonluk adaylığı karakterimizi sahaya koymuştuk. Son dönemlerde biraz sıkıntımız oldu. Şampiyonluk 2,5 yıllık emeğin ürünü. Burada ortak bir akıl vardı. Başlangıçtan bitinceye kadar planlı çalıştık, oyuncularımın, teknik ekibin, taraftarımızın ve yönetimimizin katkısıyla inanılmaz bir hikaye yazdık. Karaköprü halkına, Şanlıurfa halkına hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bütün oyuncularıma 7 gün 24 saat çalışan bütün ekibimizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur."

        - Kulüp Başkanı Uludağ: "Takım olmayı başardık"

        Kulüp Başkanı Osman Uludağ ise uzun bir lig maratonunun ardından şampiyonluğa uzandıkları için sevinçli olduklarını dile getirdi.

        Çok zorlu maçlarda takımın iyi performans gösterdiğini anlatan Uludağ, hem deplasmanda hem iç sahada seyircilerin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

        Şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür eden Uludağ, şunları kaydetti:

        "Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm yöneticilerimize, tüm çalışanlarımıza, otobüs kaptanlarımızdan malzemecimize varıncaya kadar bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu iş biraz takım olmayı gerektiriyor. Biz takım olmayı başardık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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