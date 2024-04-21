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        Karaköprü Belediyespor'un TFF 3. Lig'de şampiyonluk sevinci

        TFF 3. Lig 3. Grup'u şampiyon olarak bitirmeyi garantileyen Karaköprü Belediyespor, tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e yükselme sevinci yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:50 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:50
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        Karaköprü Belediyespor'un TFF 3. Lig'de şampiyonluk sevinci
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        TFF 3. Lig 3. Grup'u şampiyon olarak bitirmeyi garantileyen Karaköprü Belediyespor, tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e yükselme sevinci yaşıyor.

        Geçen sezon TFF 2. Lig vizesini play-off maçlarında kaybeden Şanlıurfa temsilcisi, iddialı başladığı sezonda 4. haftadan itibaren oturduğu liderlik koltuğunu rakiplerine bırakmadı.

        Lig'in 29. haftasında sahasında Osmaniyespor'u ağırlayan Karaköprü Belediyespor, rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan etti.

        Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e yükselen Karaköprü ekibi, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

        Karaköprü Belediyespor,bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlarıyla sahada kutlama yaptı.

        - Muhammed Raşit Şahingöz: 'Çok mutluyuz"

        Takım kaptanı Muhammed Raşit Şahingöz, AA muhabirine, ligi şampiyon bitirdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

        Sezonu çok iyi değerlendirdiklerine inandıklarını vurgulayan Şahingöz, "Öncelikle, başardığımız için çok mutluyuz. Sezon başı bu hedef bizim için kurulmuştu ve hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok yorulduk, zor anlar yaşadık. Bu maçta da maçın ilk dakikalarında geriye düştük. Ama çok şükür sonunda gerekeni yaptık herkese, tüm Şanlıurfa halkına armağan olsun. Biz çok rahatladık. Çok mutluyuz çok şükür." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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