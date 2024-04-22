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        Şanlıurfa'ya yeni kazı alanları kazandırılacak

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kente yeni kazı alanlarının kazandırılmasının planlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:11
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        Şanlıurfa'ya yeni kazı alanları kazandırılacak
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kente yeni kazı alanlarının kazandırılmasının planlandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şıldak, neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan ile Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Şıldak, bölgede yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        İncelemelerine ilişkin açıklamada bulunan Şıldak, Karahantepe'nin tarihi veriler açısından çok önemli bir merkez olduğunu belirterek, bölgedeki tüm çalışmaları birebir takip ettiklerini aktardı.

        Kente yeni kazı alanlarının kazandırılmasının planlandığını vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

        "Karahantepe'deki kazı çalışmaları Profesör Doktor Necmi Karul başkanlığında 2020 yılından itibaren devam ediyor. Buranın özelliği, Göbeklitepe'den daha çok bilimsel veri üretmeye müsait ve o dönemin hayat koşullarını daha net ortaya koymaya yarayan, arkeoloji biliminin gerek duyduğu verileri daha net bir şekilde sağlayan nitelik taşımasıdır. Burası hassas arkeolojik çalışmalarla her yıl yeni bir eserin gün yüzüne çıkarıldığı bir merkez. Karahantepe gibi diğer merkezlerin de bu duraklara eklenmesiyle Şanlıurfa çok daha güçlü bir kültür ve turizm şehri haline gelecek. Bu gelişmeleri görüp de heyecan duymamak elde değil. Şanlıurfa'ya önümüzdeki dönemde yeni kazı alanları kazandırmayı planlıyoruz."

        Şıldak, Cumhurbaşkanlığı Kazı Statüsü'nde bulunan alana desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kazı çalışmalarına yerelde de önemli bütçe ayırdıklarını kaydetti.​​​​​​​

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