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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı 23 Nisan'ı kutladı

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:40
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı 23 Nisan'ı kutladı
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazmacı, mesajında, bağımsızlığın ve egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılını ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın ruhunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aynı kararlılıkla yaşadıklarını belirten Yazmacı, şunları kaydetti:

        "Ancak, tüm dünya çocuklarının mutluluk içinde geçirmesini temenni ettiğimiz bayramda, Filistin, Suriye, Sincan özerk bölgesindeki mazlum çocuklarımızın hüznünü yaşıyoruz. Eli kanlı İsrail hükümeti yüzünden maalesef Filistin, binlerce çocuğa mezar oldu. Yüzbinlerce çocuk öksüz ve yetim bırakıldı. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu vahşetin bir an önce son bulmasını, Filistinli çocuklarımızın da mutlu, sevinç içinde yaşamlar sürmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Aynı şekilde bu coğrafyayı paylaştığımız Suriyeli çocukların ve Uygur Türklerinin de bizim gibi 23 Nisan'ı coşku içinde yaşayacağı günlerin gelmesini umut ediyoruz. Bu yıl 104. yılını kutladığımız Gazi meclisimiz, 15 Temmuz darbe girişimine kahramanca göğüs germiş, bir asrı aşkın süredir milletin en iyi temsil edildiği yer olmaya devam etmiştir."

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