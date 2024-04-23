Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oturan Halil (22) ile Muhammed K. (18) adlı kardeşler, yüzü maskeli motosikletteki bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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