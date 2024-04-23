Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oturan Halil (22) ile Muhammed K. (18) adlı kardeşler, yüzü maskeli motosikletteki bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan kardeşler, çevredekilerin yardımıyla çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
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