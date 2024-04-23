Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 01:12 Güncelleme: 23.04.2024 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oturan Halil (22) ile Muhammed K. (18) adlı kardeşler, yüzü maskeli motosikletteki bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Yaralanan kardeşler, çevredekilerin yardımıyla çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da öğrenciler, gökyüzünü teleskopla izledi
        Şanlıurfa'da öğrenciler, gökyüzünü teleskopla izledi
        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı 23 Nisan'ı kutladı
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı 23 Nisan'ı kutladı
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu; öldürüldüğü ortaya çıktı
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu; öldürüldüğü ortaya çıktı
        Parktaki ağacı yakmaya kalkıştı
        Parktaki ağacı yakmaya kalkıştı