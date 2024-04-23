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        Deprem bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:48
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        Deprem bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Şehit Mehmet Öter İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Çağdaş Ata Daşdemir'e devretti.

        Valilik koltuğuna oturan Daşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ı arayarak okul çevrelerinde ve parklarda alınan güvenlik tedbirlerinden memnun olduğunu belirtti, bu çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi talimatını verdi.

        Makamda çekilen hatıra fotoğrafının ardından Vali Çeber, öğrencilerle birlikte Festival Park Alanı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine katıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da, 2002 Vakıflar İlkokulu bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Tören öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve şiirlerin okunması ile sona erdi.

        Törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Dulkadiroğlu İlkokulu'nda devam eden programda, öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu.

        Vali Mükerrem Ünlüer, makamını Ayşe Gümüşer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ali Altay Samray'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel koltuğunu 100. Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Tuğsem Ersoy'a, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise makamını Yunus Emre Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Azra Gök'e bıraktı.

        23 Nisan kapsamında Valilik koltuğuna oturan Samray, deprem tedbirleri kapsamında binaların daha sağlam ve sağlıklı inşa edilmesini istedi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, bütün çocukların bayramını kutlayarak kentin tüm afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

        Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Konteyner Kenti ve Elbistan'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yaşam Kenti'nde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Depremzede çocuklar, kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

        - Malatya

        Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Bakır, daha sonra beraberinde Öğretmenler Ortaokulu öğrencisi Erva Çetin ile Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

        Makam koltuğunu Çetin'e bırakan Yazıcı, tüm çocukların ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Yazıcı, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'na geçerek buradaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerini izledi.

        - Adıyaman

        Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son bulan tören, kentte çeşitli etkinliklerle devam etti.

        - Kilis

        Kilis Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan tören Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda devam etti.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu Öğretmeni Fatma Yıldız Gözüküçük günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Tören şiirlerin okunması, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile son buldu.

        Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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