Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 06 ETP 09 plakalı otomobil ile 47 GV 421 plakalı otomobil, Eyüp Nebi Kavşağı'nda çarpıştı.

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