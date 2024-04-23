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        Şanlıurfa'da amca ile yeğen gölette boğuldu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gölete düşen yeğeni ve onu kurtarmaya çalışan amcası boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:50 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:50
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        Şanlıurfa'da amca ile yeğen gölette boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gölete düşen yeğeni ve onu kurtarmaya çalışan amcası boğuldu.

        Büyük Topça Mahallesi civarındaki Sulutepe Göleti kenarında sulama yapan 15 yaşındaki Canpolat Baran dengesini kaybederek gölete düştü.

        Yeğeninin düştüğünü gören amca İdris Baran (24) da gölete girdi.

        Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan amca ve yeğen gözden kayboldu.

        Durumu fark eden çevredekiler, amca ve yeğenini sudan çıkararak özel araçlarıyla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Amca ve yeğen buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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