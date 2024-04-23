Şanlıurfa'da amca ile yeğen gölette boğuldu

Amca ve yeğen buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumu fark eden çevredekiler, amca ve yeğenini sudan çıkararak özel araçlarıyla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan amca ve yeğen gözden kayboldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gölete düşen yeğeni ve onu kurtarmaya çalışan amcası boğuldu.

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