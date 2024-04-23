Şanlıurfa'da amca ile yeğen gölette boğuldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gölete düşen yeğeni ve onu kurtarmaya çalışan amcası boğuldu.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gölete düşen yeğeni ve onu kurtarmaya çalışan amcası boğuldu.
Büyük Topça Mahallesi civarındaki Sulutepe Göleti kenarında sulama yapan 15 yaşındaki Canpolat Baran dengesini kaybederek gölete düştü.
Yeğeninin düştüğünü gören amca İdris Baran (24) da gölete girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan amca ve yeğen gözden kayboldu.
Durumu fark eden çevredekiler, amca ve yeğenini sudan çıkararak özel araçlarıyla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amca ve yeğen buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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