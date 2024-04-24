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        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

        Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan bir terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:38
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        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
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        Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan bir terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine güvenlik güçlerince sınır hattındaki önlemler artırıldı.

        Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

        Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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