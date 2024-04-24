Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atatürk Mahallesi'nde "narko alan" uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 500 gram uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirdi.
Uygulamada gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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