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        Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, mahalleli tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:50
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        Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
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        ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, mahalleli tarafından kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Sıcaktan bunalan Mehmet Kağan İpek (11) ile Mehmet Harun Güneş (11), serinlemek için yağmur suyuyla oluşan gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 2 çocuğu gören mahalleli, yardıma koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Mahalleli tarafından sudan çıkarılan çocuklar, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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